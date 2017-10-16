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В Кутаиси затопило прилегающую к парламенту территорию


16.10.2017   14:50
Из-за обильных осадков в Кутаиси река Огаскура вышла из русла. Затопило улицу Бухаидзе и прилегающую к парламенту территорию.

Улица Ираклия Абашидзе, на которой расположен парламент, движение транспорта заторможено.

Как заявляют в местном самоуправлении, на месте находится мэр Кутаиси, создан чрезвычайный штаб, который на месте проведет работы. Будет подсчитан и ущерб.






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