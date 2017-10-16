В Кутаиси затопило прилегающую к парламенту территорию

16.10.2017 14:50 Из-за обильных осадков в Кутаиси река Огаскура вышла из русла. Затопило улицу Бухаидзе и прилегающую к парламенту территорию.



Улица Ираклия Абашидзе, на которой расположен парламент, движение транспорта заторможено.



Как заявляют в местном самоуправлении, на месте находится мэр Кутаиси, создан чрезвычайный штаб, который на месте проведет работы. Будет подсчитан и ущерб.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

