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В Тбилиси на газозаправочной станции произошел взрыв
16.10.2017 15:11
В Тбилиси на газозаправочной станции произошел взрыв, есть пострадавшие.
По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, трое пострадавших перевезены с больницу.
«Пострадали крыша здания и установка. Пожар не распространился на большую площадь», - заявляют в Агентстве и отмечают, что пожарным удалось вовремя ликвидировать пожар.
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