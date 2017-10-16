В Тбилиси на газозаправочной станции произошел взрыв

16.10.2017 15:11 В Тбилиси на газозаправочной станции произошел взрыв, есть пострадавшие.



По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, трое пострадавших перевезены с больницу.



«Пострадали крыша здания и установка. Пожар не распространился на большую площадь», - заявляют в Агентстве и отмечают, что пожарным удалось вовремя ликвидировать пожар.

















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