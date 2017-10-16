Неизвестная статистика аварийных зданий в Тбилиси

16.10.2017 16:48 Все кандидаты в мэры Тбилиси, всегда обещают начать процесс реабилитации аварийных зданий, но при этом у городских властей до сих пор нет конкретной и точной информации о том, сколько и где аварийных зданий, какое количество из них еще некоторое время продержится, а какое находится на стадии разрушения.



Известен только перечень зданий, имеющих статус культурного наследия, которые вот-вот развалятся. Однако этого недостаточно - подавляющее большинство аварийных зданий – это не объекты имеющие повышенную историческую ценность, а обычные дома, часто даже не в центре города, а на окраинах.



По данным фонда развития Тбилиси, в городе 1800 зданий со статусом культурного наследия, из них 300 реабилитированы, 1500 - все еще в аварийном состоянии. В исторической части города также есть около 5000 аварийных зданий без статуса культурного наследия, но и они нуждаются в срочной реабилитации.



«В Тбилиси большинство аварийных зданий разрушается» - заявил депутат городского собрания Манучар Мачаидзе.



По его словам, в самом плохом состоянии находятся не подлежащие реабилитации дома в старом Тбилиси, но при этом точных данных в мэрии до сих пор нет.



«Проблема аварийных зданий в старом Тбилиси существует уже многие десятилетия. К сожалению, нет точных цифр о количестве таких домов, так как их никто не считал – несмотря на то, что это входит в обязанности мэрии. Это вообще очень сложный вопрос, и над ним нужна долгая и серьезная работа» - заявил депутат городского собрания.



По словам урбанисты Ладо Вардосанидзе, большинство аварийных зданий не ремонтировали десятилетиями, и они нуждаются в срочной реабилитации.



«Большинство аварийных зданий уже многие годы нуждаются в реставрации. К этой проблеме также добавляется и устаревшая инфраструктура. Большинство аварийных зданий находятся в центре Тбилиси, в старом городе, и это при том, что в последние годы там было осуществлено немало важных проектов, включавших в себя обновление целых улиц и кварталов. Тем не менее, у страны нет таких ресурсов, чтоб привести в порядок весь старый город, и отремонтировать все здания одновременно, поэтому реабилитация аварийных зданий идет постепенно, довольно медленными темпами» - заявил он.



"Коммерсант" (Грузия)











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