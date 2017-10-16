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Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма


16.10.2017   17:02
Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми, где с ночи на понедельник приостановлены операции по приему и выпуску судов.

"Шторм на море сейчас достигает 5-6 баллов. На рейде стояли два судна с грузами, которые ушли дрейфовать в открытое море, поскольку ожидается, что во второй половине дня шторм усилится до 7 баллов", - сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе.

По его словам, в самом порту сейчас находятся три судна, но все работы приостановлены из-за сильного дождя и ветра. "Гидрографическая служба обещает, что может распогодиться и шторм на море стихнет только к середине дня вторника", - сказал В. Тавберидзе.

Аналогичная ситуация в порту Батуми, где шторм также пока не позволяет ни принимать и ни выпускать суда. Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Тенгиз Габилия, высота волн на море здесь чуть меньше - до 4 баллов, но ожидается, что в ближайшие часы шторм усилится.

"Из порта пришлось вывести в открытое море два судна, груженные минеральными удобрениями и сахарным сырьем, а на рейде стояли два танкера с нефтепродуктами, которые также ушли в море", - отметил Т. Габилия.

Как сообщают грузинские СМИ, проливной дождь и штормовой ветер нарушили работу не только портов, но и создали серьезные проблемы в городах Поти, Батуми, а также в Кобулети. Вышедшие из берегов реки затопили дороги и первые этажи зданий, местами повалены деревья, повреждены линии электропередачи в прибрежных городах и селах Озургетского и Ланчхутского муниципалитетов региона Гурия.






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