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В результате взрыва на газозаправочной станции в Тбилиси пострадали три человека


16.10.2017   18:42
В результате взрыва на газозаправочной станции на улице Киндзмараульской в Тбилиси пострадали три человека. Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на газозаправочной станции взорвался прибор, в котором накапливается давление.

По их информации, на месте работали пять пожарно-спасательных служб и огонь к этому времени ликвидирован.

Как заявляют в Центре скорой медицинской помощи, из трех пострадавших, один отказался ехать в больницу. Двоих же – доставили в Ожоговый центр.







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