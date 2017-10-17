Ветер снес крышу со здания Батумского университета

17.10.2017 12:02 На данный момент в Западной Грузии прекратился дождь и вода в реках возвращается в свое русло. Власти и местные жители продолжают работу по ликвидации последствий ветра, дождя и наводнений – непогода уже два дня бушует практически во всех регионах на западе страны.



Шторм на черноморском побережье достигает пяти баллов. Городские власти Батуми опасаются, что, если непогода продолжится, то есть опасность затопления улиц.



Накануне сильный ветер, сопровождающийся ливнем, повредил здание Батумского государственного университета имени Шота Руставели. Со здания упала часть кровли, в результате не пострадали люди, однако был поврежден один автомобиль. Об этом сообщает сегодня телекомпания «Рустави 2».



«Повреждена четверть жестяной кровли пятиэтажного корпуса, более того, она полностью сорвана. Сейчас нашей главной задачей является как-нибудь защитить аудитории и книжный фонд, которые размещены в этой части здания», — сказал ректор университета Мераб Халваши.



К работам по ликвидации последствий стихии в Аджарии собираются подключиться геологи. В пяти муниципалитетах региона непогода нанесла серьезный ущерб, в нескольких местах сошел оползень. Для того, чтобы расчистить дороги, соответствующим бригадам пришлось работать в течение всей ночи.



Из-за сильного ветра и ливня в селе Легва возник пожар. Одну семью пришлось эвакуировать. Чрезвычайный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.



«С утра геологи включатся во все работы, соответственно, будут изучены все локации и положение нескольких семей, которые переведены в безопасные места», — заявил председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.



Восстановительные работы после непогоды и наводнения проходят и в регионе Имерети.



В селе Лаше Харагаульского района вода унесла значительную часть дороги, которая связывала центральную автомагистраль с райцентром. Автомобильное движение на данной территории запрещено, транспорт передвигается по объездной дороге. Ущерб, нанесенный муниципалитету в результате ливня и ветра, подсчитывает специальная комиссия. Пострадал и город Кутаиси. Там затоплены улицы и здания. Из одной школы города спасателям пришлось эвакуировать школьников.

Подсчитывают ущерб и в регионе Гурия.



Реки, вышедшие из берегов, затопили несколько населенных пунктов и автомобильные дороги. Больше всего пострадал Озургети. Вода зашла и в дома местных жителей. Затопленной оказалась дорога Озургети-Чохатаури. А технику, которая была доставлена соответствующими службами для укрепления берега реки Бжужа, унесла вода, вышедшая из берегов.



«Проблемы возникли во всех наших четырех муниципалитетах. Повреждены крыши домов, также затоплены сельскохозяйственные угодья. На месте работают соответствующие службы. Никакой опасности населению не грозит, кроме того, соответствующие службы придут в каждую семью и детально подсчитают ущерб», — заявил губернатор Гурии Мераб Чануквадзе.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/veter-snes-kryshu-so-zdaniya-batumskogo-universiteta/#t20c















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