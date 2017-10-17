В кутаисских публичных школах возобновился учебный протест

17.10.2017 12:38 В кутаисских публичных школах возобновился учебный протест, приостановленный из-за стихии. По заявлению руководителя ресурс-центра образования Бадри Вашакидзе, на данный момент учебный процесс протекает без заминок во всех школах Кутаиси.



По его же словам, вчера произошло затопление школ № 32 и 35, вода залила и 17-ю школу. Сейчас ведется подсчет ущерба.



Вчера из-за обильных осадков в Кутаиси оказались затопленными несколько улиц.















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