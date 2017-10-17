Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В кутаисских публичных школах возобновился учебный протест


17.10.2017   12:38
В кутаисских публичных школах возобновился учебный протест, приостановленный из-за стихии. По заявлению руководителя ресурс-центра образования Бадри Вашакидзе, на данный момент учебный процесс протекает без заминок во всех школах Кутаиси.

По его же словам, вчера произошло затопление школ № 32 и 35, вода залила и 17-ю школу. Сейчас ведется подсчет ущерба.

Вчера из-за обильных осадков в Кутаиси оказались затопленными несколько улиц.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост рейтингов вызовет снижение процентных ставок - гендиректор «ВТБ Банк Грузия»
Темур Чкония: На рынке есть банки, которые владеют всем
Темур Чкония отказался от двух крупных бизнесов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Позитивная дискриминация
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакашвили под Радой призвал Порошенко уйти в отставку
ООН: Без серьезных мер население Армении к 2035 году будет не более 2.6 млн
Адибекян: Около 45% населения Армении живет на грани абсолютной бедности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна