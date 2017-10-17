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Шторм на побережье Черного моря достиг пяти баллов


17.10.2017   14:24
Шторм на черноморском побережье достигает пяти баллов, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Агентстве окружающей среды министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

«Шторм в 5-4 балла сохранится на Черном море сегодня ночью и до первой половины завтрашнего дня. В среду со второй половины дня море успокоится и шторм будет в 2-3 балла», — сказали в Агентстве окружающей среды.

В последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны – Аджария, а также регионы Гурии и Имерети, где продолжаются ликвидационные работы последствий стихии.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки сохранятся на территории всей Грузии, в высокогорье в виде снега. Погода улучшится в среду со второй половины дня.






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