Шторм на побережье Черного моря достиг пяти баллов

17.10.2017 14:24 Шторм на черноморском побережье достигает пяти баллов, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Агентстве окружающей среды министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



«Шторм в 5-4 балла сохранится на Черном море сегодня ночью и до первой половины завтрашнего дня. В среду со второй половины дня море успокоится и шторм будет в 2-3 балла», — сказали в Агентстве окружающей среды.



В последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны – Аджария, а также регионы Гурии и Имерети, где продолжаются ликвидационные работы последствий стихии.



По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки сохранятся на территории всей Грузии, в высокогорье в виде снега. Погода улучшится в среду со второй половины дня.















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