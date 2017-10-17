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Шторм на побережье Черного моря достиг пяти баллов
17.10.2017 14:24
Шторм на черноморском побережье достигает пяти баллов, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Агентстве окружающей среды министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.
«Шторм в 5-4 балла сохранится на Черном море сегодня ночью и до первой половины завтрашнего дня. В среду со второй половины дня море успокоится и шторм будет в 2-3 балла», — сказали в Агентстве окружающей среды.
В последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны – Аджария, а также регионы Гурии и Имерети, где продолжаются ликвидационные работы последствий стихии.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки сохранятся на территории всей Грузии, в высокогорье в виде снега. Погода улучшится в среду со второй половины дня.
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