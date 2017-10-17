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Турист из Германии застрял в Абастумани


17.10.2017   16:23
Турист из Германии застрял на высокогорном курорте Абастумани (регион Самцхе-Джавахети). На его поиск выехали спасатели и спецтехника. Об этом журналистам сообщил глава департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Георгий Сетуридзе.

По его информации, немецкий турист в сопровождении грузинского друга направились в сторону курорта Саирме (регион Имерети), а оттуда продолжили путь в сторону Абастумани. Однако их путешествие затруднилось из-за того, что на горном перевале Саирме-Абастумани выпал снег.

«Турист из Грузии пошел пешком и смог связаться с нами. Техника уже направилась и в ближайшие часы будет на месте, чтобы вытащить туриста из Германии. Также везут врача, чтобы на месте оказать помощь иностранному туристу. Как мне известно, ему стало плохо», — сказал Сетуридзе журналистам.

Последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно от дождей, ветра и наводнений пострадала западная часть страны.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки сохранятся на территории всей Грузии, в высокогорье в виде снега. Погода улучшится в среду со второй половины дня.






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