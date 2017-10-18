Спасатели благополучно спустили с горы граждан Грузии и Германии

18.10.2017 11:58 Спасатели и полицейские МВД оказали помощь туристам, застрявшим в снегу. В заявлении Министерства внутренних дел сказано, что в центр оперативного управления неотложной помощи "112" поступило сообщение, что из-за снегопада и сложных метеорологических условий двум туристам, застрявшим в снегу в альпийской зоне на перевале Зекари, не удавалось продолжить дорогу, и требовалась помощь.



По сообщению ведомства, сразу же по получению сообщения на помощь туристам немедленно отправились спасатели пожарно-спасательного отдела Багдади управления Имерети Агентства чрезвычайных ситуаций МВД, и сотрудники районного управления Багдати, департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Министерства внутренних дел.



В результате интенсивных поисковых работ спасательная группа МВД смогла установить местонахождение граждан Грузии и Германии. Работу по очистке дороги в помощь туристам провели сотрудники Департамента автомобильных дорог, и тяжелая техника.



В результате успешной спасательной операции спасатели и полицейские благополучно спустили с горы граждан Грузии и Германии.

















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