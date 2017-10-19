Грузинский дзюдоист завоевал золото чемпионата Мира

19.10.2017 18:08 Грузинский дзюдоист Джаба Папинашвили (-55 кг) стал победителем чемпионата Мира среди юниоров, который стартовал в столице Хорватии Загребе.



В финале Папинашвили взял верх над Натишем Гурбанли из Азербайджана.



В этой же весовой категории сборную Грузии представлял еще один дзюдоист – Вано Ниниашвили, который в итоговом протоколе занял пятое место.



Во второй соревновательный день на турнире будут разыграны четыре комплекта медалей – по два у юношей и девушек. Сборную Грузии представят: Баграт Ниниашвили (-66 кг), Тато Григалашвили (-73 кг) и Этер Липартелиани (-57 кг).















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