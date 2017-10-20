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В Кирове скинхед избил и порезал ножом подростка и уроженца Грузии


20.10.2017   14:33
Прокуратура Кировской области сообщила, что Ленинский районный суд вынес приговор 19-летнему националисту из Кирова. Во время следствия и судебного процесса удалось установить, что в марте 2017 года молодой человек на почве идеологических разногласий избил двух человек-уроженца Грузии и подростка.

Ранее агрессивный молодой человек был осуждён по статье «Грабёж» и на момент совершения преступления отбывал условный срок. Суд учёл это обстоятельство и приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам заключения в колонии общего режима.






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