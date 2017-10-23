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В редакции «Эхо Москвы» ранили журналистку Татьяну Фельгенгауэр


23.10.2017   14:58
Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр

Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована.

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста «Эхо Москвы» — «мы держим ситуацию на контроле» – заявил официальный представитель ведомства.







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