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Турецкие пограничники обнаружили 14-летнего ребенка в сумке гражданина Грузии


26.10.2017   14:24
Турецкие таможенники обнаружили в сумке гражданина Грузии 14-летнего ребенка. Об этом сообщает турецкое издание "Миллиет". Согласно информации, пограничники попросили гражданина Грузии открыть сумку, но получили отказ. После этого полицейские открыли сумку, в которой обнаружили 14-летнего ребенка.

Гражданин Грузии с ребенком находятся в полиции. Задержанный заявляет, что ребенок направлялся в Грузию повидаться с родителями. СМИ не уточняют национальность ребенка.

По информации МИД Грузии, этот случай имел место 5 октября и соответствующие ведомства уже отреагировали по данному факту.







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