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На восстановление Боржомского леса собрано более 2 млн лари


27.10.2017   12:56
На счета, открытые в государственной казне для ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье, на данный момент перечислены 2 174 000 лари, - информацию об этом «IPN» предоставили в Министерстве финансов Грузии.

Как поясняют в ведомстве, на специальные счета фонд «Дерево жизни» (Банк Грузии) перечислил 1 миллион лари, компания «Джорджиан уотер энд пауэр» - 250 000 лари, ООО Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии им. академика З.Цхакая - 250 000 лари, АО Гефа - 250 000 лари и Федерация футбола - 403 214 лари.

Как заявляют в Минфине, данный финансовый ресурс будет использован для ликвидации ущерба, нанесенного стихией, при координации с Министерством охраны окружающей среды.






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