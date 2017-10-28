В результате несчастного случая в ткибульской шахте погиб один человек

28.10.2017 12:44 В шахте имени Миндели в Ткибули произошел несчастный случай. По информации компании «Грузуголь Джи-ай-джи группа», во время подземных работ обвалилась горная масса.



«В ткибульской шахте имени Миндели, на 270-и горизонте, во время ведения подземных работ, предшествующих добыче угля, обвалилась горная масса. Погиб прокладчик 6-го участка Давид Порчхидзе. Шахтер перевезен в кутаисскую прозектуру. Компания выражает сожаление в связи со случившимся. Соболезнуем семье, друзьям и каждому члену нашей компании», - говорится в заявлении.



Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, следствие в связи с произошедшим начато по статье 240 УК Грузии.















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