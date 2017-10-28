|
В результате несчастного случая в ткибульской шахте погиб один человек
28.10.2017 12:44
В шахте имени Миндели в Ткибули произошел несчастный случай. По информации компании «Грузуголь Джи-ай-джи группа», во время подземных работ обвалилась горная масса.
«В ткибульской шахте имени Миндели, на 270-и горизонте, во время ведения подземных работ, предшествующих добыче угля, обвалилась горная масса. Погиб прокладчик 6-го участка Давид Порчхидзе. Шахтер перевезен в кутаисскую прозектуру. Компания выражает сожаление в связи со случившимся. Соболезнуем семье, друзьям и каждому члену нашей компании», - говорится в заявлении.
Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, следствие в связи с произошедшим начато по статье 240 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна