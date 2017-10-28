Здание Тбилисского цирка выставлено на продажу

28.10.2017 15:16 Расположенное в самом центре грузинской столицы историческое здание Тбилисского цирка выставлено на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте компании Colliers International Georgia. В объявлении указано, что общая площадь объекта составляет более 21 тысячи квадратных метров.



«Продается историческое здание Тбилисского цирка, которое было построено в 1939 году известным советским архитектором Непринцевым. Неоклассическая постройка круглой формы состоит из пяти этажей общей площадью 4 тысячи 750 квадратных метров. К центральному зданию присоединена административная единица площадью 800 квадратных метров. Объект носит статус памятника культурного наследия», - говорится в описании на сайте.



В Colliers International Georgia также отмечают, что данная площадь подойдет для многофункционального использования – потенциальным покупателям предлагают обустроить там офисы, отель, либо концертный зал, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сумма, которую посредник просит за здание Тбилисского цирка, в объявлении не указана.



Colliers International - это крупнейшая международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International работает с арендаторами, девелоперами и инвесторами на рынках 68 стран мира. Фирма предлагает различные виды зданий и помещений, в том числе и особого назначения.















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