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В Грузии спасли 20-летнего парня, сорвавшегося со скалы
28.10.2017 17:11
Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии оказали своевременную помощь молодому человеку, сорвавшемуся со скалы на территории, прилегающей к горе Ркина в Панкисском ущелье, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Просьба о помощи поступила в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". По данным МВД, парень упал со скалы, получил множество ранений и потерял много крови, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.
Спасатели прибыли на место сразу же. Изначально пострадавшего перевезли в больницу города Ахмета (регион Кахети), а после того, как ему оказали первую помощь, на вертолете перевезли в Тбилиси, в Национальный медицинский центр имени Гудушаури.
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