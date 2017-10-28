В Грузии спасли 20-летнего парня, сорвавшегося со скалы

28.10.2017 17:11 Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии оказали своевременную помощь молодому человеку, сорвавшемуся со скалы на территории, прилегающей к горе Ркина в Панкисском ущелье, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Просьба о помощи поступила в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". По данным МВД, парень упал со скалы, получил множество ранений и потерял много крови, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.



Спасатели прибыли на место сразу же. Изначально пострадавшего перевезли в больницу города Ахмета (регион Кахети), а после того, как ему оказали первую помощь, на вертолете перевезли в Тбилиси, в Национальный медицинский центр имени Гудушаури.















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