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В Грузии произошло землетрясение


28.10.2017   17:34
Землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировано в субботу днем в 10 км от Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр подземных толчков находился в 20 км от города Мцхета, около села Кевлиани.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

О каких-либо разрушениях не сообщается.






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