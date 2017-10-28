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В Грузии произошло землетрясение
28.10.2017 17:34
Землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировано в субботу днем в 10 км от Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.
Эпицентр подземных толчков находился в 20 км от города Мцхета, около села Кевлиани.
По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.
О каких-либо разрушениях не сообщается.
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