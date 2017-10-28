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WhatsApp позволил пользователям чистить переписку на чужих смартфонах


28.10.2017   19:19
Администрация мессенджера WhatsApp объявила пользователям о том, что теперь они могут удалять свои сообщения не только с собственных устройств, но и из памяти смартфонов своих адресатов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пресс-релиз компании.

В нем говорится, что при применении новой функции – «Удалить у всех» – выбранное вами сообщение исчезает из любой переписки, будь то приватный или групповой чат. После этого его не может прочесть никто из участников общения.

«Удаление сообщения у всех позволяет вам удалить конкретные сообщения, которые вы послали в индивидуальный или групповой чат», — уточняется в официальном блоге WhatsApp.

Новая функция доступна в последней версии приложения мессенджера для Android, iPhone или Windows Phone.






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