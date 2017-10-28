WhatsApp позволил пользователям чистить переписку на чужих смартфонах

28.10.2017 19:19 Администрация мессенджера WhatsApp объявила пользователям о том, что теперь они могут удалять свои сообщения не только с собственных устройств, но и из памяти смартфонов своих адресатов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пресс-релиз компании.



В нем говорится, что при применении новой функции – «Удалить у всех» – выбранное вами сообщение исчезает из любой переписки, будь то приватный или групповой чат. После этого его не может прочесть никто из участников общения.



«Удаление сообщения у всех позволяет вам удалить конкретные сообщения, которые вы послали в индивидуальный или групповой чат», — уточняется в официальном блоге WhatsApp.



Новая функция доступна в последней версии приложения мессенджера для Android, iPhone или Windows Phone.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

