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ЕС помогает сделать трендовой грузинскую моду во всем мире


31.10.2017   14:53
ЕС является крупнейшим рынком во всем мире, а Соглашение по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией, Республикой Молдова и Украиной предлагает новые возможности для компаний в этих странах. Тбилисский модельный дом "Материя" – одна их таких компаний, – говорится в опубликованной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) статье.

Предлагая своим клиентам линейки одежды уровня премиум и более доступную продукцию, модельный дом также одевает и различные государственные органы и учреждения в Грузии, включая армию, полицию, штат государственной почты и многих других.

Он тесно сотрудничает с Национальной федерацией по регби, отшивая форму игрокам младшей национальной сборной и различных регби клубов, включая Goris Jiki, которые выиграли в этом году национальный клубный чемпионат.

Компания обеспечила финансирование, благодаря которому было модернизировано оборудование, а также внедрены наилучшие практики безопасности труда на новой фабрике по пошиву одежды, в соответствии с европейскими стандартами. Это поможет модельному дому в полной мере воспользоваться новыми возможностями в экспорте. Это предприятие стало одним из первых бенефициаров кредитной линии инициативы EU4Business - ЕБРР.

Кредитная линия инициативы EU4Business - ЕБРР представляет собой совместную инициативу ЕБРР и Европейского Союза, целевой аудиторией которой являются малые и средние предприятия в Грузии, Республике Молдова и Украине. Все три страны являются подписантами Соглашений об ассоциации, а также имеют возможность пользоваться преимуществами в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Кредитная линия помогает заинтересованным бизнес предприятиям в полной мере использовать открытый доступ к ЕС, самому крупному мировому рынку торговли, модернизируя свою продукцию и услуги в соответствии со стандартами ЕС.






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