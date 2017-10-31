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В 2016 году гражданами Грузии были отправлены 1,3 миллиона посылок и 5,2 миллиона письма


31.10.2017   20:02
Национальная служба статистики Грузии опубликовала исследование почтовой и курьерской деятельности в стране. Согласно отчету, в 2016 году население отправило 1 336 400 посылок, и 5 249 600 писем.

В 2016 году доход предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью, составил 53,0 миллиона лари. Из них поступления, полученные из международной почтово-курьерской услуги, составили 67,8%, а доходы, полученные из местной услуги- 32,2%.

43,0% дохода предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью, является доходом от поставки посылок, из них 80,1% получены от международных посылок, а 19,9%- от местных посылок.

28,8% доходов предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью, приходятся на письменные корреспонденции, 41,3% которых распределяется на международные письма, а 58,7% на местные письма.






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