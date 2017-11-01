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EMC: В Грузии за последние 6 лет на рабочем месте погибло 270 человек
01.11.2017 12:27
По информации Центра мониторинга прав человека, с 2011 до конца 2016 года в Грузии на рабочем месте погибло 270 и ранено 776 человек. Что касается 10 месяцев 2017 года, то этот показатель составляет 26 человек.
В организации подчеркивают, что в апреле 2015 года была создана инспекция по контролю над соблюдением прав работников, но статистика показывает, что за время ее существования количество смертей на рабочем месте не только не сократилось, но и выросло.
Больше всего жертв и пострадавших на производстве было зафиксировано в 2016 году – погибло 58, ранено 85 человек.
В неправительственной организации отмечают, что главной причиной смертей и ранений на месте работы является несоблюдение стандартов безопасности при работе, и для улучшения ситуации, трудовая инспекция должна стать гораздо более активной и эффективной, чем сейчас.
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