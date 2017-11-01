Дроны весом более 5 кг в Грузии подлежат обязательной регистрации

01.11.2017 13:59 Отныне каждый беспилотник весом более 5 килограммов в Грузии подлежит обязательной регистрации в Агентстве гражданской авиации.



Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 ноября, летательный аппарат можно регистрировать только на одного человека, не младше 16 лет. При этом регистрацию нужно будет обновлять каждые два года.



У каждого зарегистрированного беспилотника должен быть свой опознавательный номер из пяти цифр.



Агентство гражданской авиации ввело ограничения для полетов беспилотных летательных аппаратов, за исключением игрушек и тех, чей вес не превышает 250 граммов.



Без специального разрешения Агентства гражданской авиации Грузии можно использовать летательный аппарат весом до 25 килограммов на скорости максимум 54 километра в час. При этом он должен находится в 50 метрах по горизонтали от группы людей, железной и автомобильной дороги, зданий и в 6 километрах по горизонтали от аэродромов.



В остальных случаях требуется специальное разрешение на полет.



Для управления беспилотником весом более 150 килограммов необходимо иметь категорию пилота.



С 1 сентября максимальная допустимая высота полета беспилотника в Грузии составляет 122 метра от земли, а максимально допустимая скорость – 160 километров в час.



При этом в Грузии уже действует запрет на перевоз беспилотником людей, пересечение им государственной границы, управление беспилотником, которое может вызвать повреждение чужого имущества.



Запрещено использование автономных беспилотников и управление несколькими беспилотниками одновременно.















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