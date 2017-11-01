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В Черном море затонул турецкий сухогруз


01.11.2017   15:11
Турецкий сухогруз с 10 членами экипажа на борту затонул в Черном море возле азиатской стороны Стамбула. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на данные береговой охраны.

Данную информацию подтвердил премьер-министр Турции Бенали Йлдырым: «К сожалению, один из наших грузовых кораблей затонул в Черном море». По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. В них принимают участие три катера, вертолет и самолет береговой охраны, а также суда ВМС Турции и подводный управляемый робот.

Спасатели обнаружили на поверхности воды пустые спасательные шлюпки и несколько жилетов.

Судно Bilal Bal направлялось с грузом чугуна из северо-западной турецкой провинции Бурса в северную провинцию Зонгулдак. Причины аварии неизвестны.

27 апреля в 40 километрах северо-западнее входа в турецкий пролив Босфор российский разведывательный корабль «Лиман» столкнулся с судном Youzarsif-H (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. В результате «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул. Из 78 членов экипажа 63 были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой судна, с которым столкнулся российский корабль.






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