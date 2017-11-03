|
Замглавы зугдидской управы погиб в автокатастрофе
03.11.2017 11:06
Жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего вчера вечером на центральной магистрали Зугдиди-Цаиши стал один человек, еще трое пострадали. Погиб заместитель главы зугдидской управы Тамаз Жоржолиани.
Как заявляют очевидцы, друг с другом столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу.
На месте была мобилизована патрульная полиция. По факту ДТП начато расследование по статье 276 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна