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Замглавы зугдидской управы погиб в автокатастрофе


03.11.2017   11:06
Жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего вчера вечером на центральной магистрали Зугдиди-Цаиши стал один человек, еще трое пострадали. Погиб заместитель главы зугдидской управы Тамаз Жоржолиани.

Как заявляют очевидцы, друг с другом столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте была мобилизована патрульная полиция. По факту ДТП начато расследование по статье 276 УК Грузии.






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