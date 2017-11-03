Замглавы зугдидской управы погиб в автокатастрофе

03.11.2017 11:06 Жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего вчера вечером на центральной магистрали Зугдиди-Цаиши стал один человек, еще трое пострадали. Погиб заместитель главы зугдидской управы Тамаз Жоржолиани.



Как заявляют очевидцы, друг с другом столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу.



На месте была мобилизована патрульная полиция. По факту ДТП начато расследование по статье 276 УК Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

