Смертность в ДТП на дорогах Грузии сократилась на 6,11%

03.11.2017 16:01 С января по сентябрь 2017 года в Грузии было зафиксировано 4 тысячи 436 дорожно-транспортных происшествий, что на 11% меньше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».



Сократилось и число ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии — с января по сентябрь текущего года было зафиксировано 117 таких случаев, что на 37% меньше по сравнению с данными за прошлый год.

Число пострадавших в ДТП за десять месяцев 2017 года сократилось на 14,3%, составив 6 тысяч 280 человек. С начала года в Грузии в ДТП погибли 384 человека, что на 6,11% меньше данных за январь-сентябрь 2016 года.



Следует отметить, что в последние годы в Грузии был зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий. В этой связи в Грузии начали действовать определенные нововведения, направленные на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

