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В Терджольском муниципалитете убили 29-летнего мужчину
05.11.2017 14:07
В Терджольском муниципалитете 29-летний мужчина найден мертвым в собственном доме. Б.Г. в комнате был обнаружен бабушкой.
Смертельное ранение мужчине нанесено из огнестрельного оружия. Тело погибшего отправлено на экспертизу.
Как заявляют в МВД Грузии, по предварительной информации, убийство произошло на почве взаимной словесной перепалки.
Следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).
Преступление раскрыто по горячим следам и подозреваемый задержан.
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