В Терджольском муниципалитете убили 29-летнего мужчину

05.11.2017 14:07 В Терджольском муниципалитете 29-летний мужчина найден мертвым в собственном доме. Б.Г. в комнате был обнаружен бабушкой.



Смертельное ранение мужчине нанесено из огнестрельного оружия. Тело погибшего отправлено на экспертизу.



Как заявляют в МВД Грузии, по предварительной информации, убийство произошло на почве взаимной словесной перепалки.



Следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).



Преступление раскрыто по горячим следам и подозреваемый задержан.















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