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51-летний мужчина задержан в Гори по обвинению в семейном насилии


05.11.2017   15:36
51-летний мужчина был задержан в городе Гори по обвинению в семейном насилии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, находившийся в нетрезвом состоянии обвиняемый нанес физические и словесные оскорбления своей супруге – 47-летней М.С..

По информации МВД, в прошлом обвиняемый неоднократно избивал свою супругу.

Следствие начато по 1 части 126 статьи УК Грузии — систематические побои или иное насилие в отношении члена семьи, причинившие физические или психические страдания потерпевшему.

С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.

Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейного конфликта. В 2014 году в результате конфликтов в семьях погибли 14 женщин.

По данным МВД, с начала 2017 года в Грузии зафиксировано около 700 случаев семейного насилия.






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