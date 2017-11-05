|
51-летний мужчина задержан в Гори по обвинению в семейном насилии
05.11.2017 15:36
51-летний мужчина был задержан в городе Гори по обвинению в семейном насилии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, находившийся в нетрезвом состоянии обвиняемый нанес физические и словесные оскорбления своей супруге – 47-летней М.С..
По информации МВД, в прошлом обвиняемый неоднократно избивал свою супругу.
Следствие начато по 1 части 126 статьи УК Грузии — систематические побои или иное насилие в отношении члена семьи, причинившие физические или психические страдания потерпевшему.
С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.
Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейного конфликта. В 2014 году в результате конфликтов в семьях погибли 14 женщин.
По данным МВД, с начала 2017 года в Грузии зафиксировано около 700 случаев семейного насилия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна