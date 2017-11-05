51-летний мужчина задержан в Гори по обвинению в семейном насилии

05.11.2017 15:36 51-летний мужчина был задержан в городе Гори по обвинению в семейном насилии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, находившийся в нетрезвом состоянии обвиняемый нанес физические и словесные оскорбления своей супруге – 47-летней М.С..



По информации МВД, в прошлом обвиняемый неоднократно избивал свою супругу.



Следствие начато по 1 части 126 статьи УК Грузии — систематические побои или иное насилие в отношении члена семьи, причинившие физические или психические страдания потерпевшему.



С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.



Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейного конфликта. В 2014 году в результате конфликтов в семьях погибли 14 женщин.



По данным МВД, с начала 2017 года в Грузии зафиксировано около 700 случаев семейного насилия.















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