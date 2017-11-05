В Грузии вдвое увеличилось число пожаров

05.11.2017 16:29 В Грузии в два с лишним раза увеличилось число пожаров. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").



В частности, за девять месяцев нынешнего года в стране зафиксировали более 13 тыс пожаров, что на 52,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Участившиеся пожары с января по сентябрь унесли жизни 53 человек, что на 51,4% больше, чем за этот же отрезок времени прошлого года. В то же время число травмированных при пожарах людей сократилось почти на 10%. Так, с января по сентябрь в результате возгораний в Грузии пострадали 176 человек (-8,8%).



Что касается материального ущерба, с начала года пожары уничтожили 421 здание (+28,4%). Помимо этого, погибли 70 единиц крупного рогатого скота, что на 94,4% больше аналогичного показателя за 2016 год.















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