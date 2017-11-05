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Дельтаплан с иностранными туристами упал в Черное море близ Батуми
05.11.2017 17:50
Дельтаплан с двумя иностранными туристами упал в Черное море в Батуми, сообщили корреспонденту агентства «Новости-Грузия» в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Аппарат упал с высоты 15 метров недалеко от берега у батумского яхт-клуба. Инцидент произошел в первой половине сегодняшнего дня, 5 ноября.
Пилотировал дельтаплан турист из Украины. Вместе с ним находился гражданин Ирана. «Была проведена спасательная операция. С помощью буксирного устройства спасатели достали из моря летательный аппарат. Два человека, которые находились на борту, живы и находятся в безопасности», - отметила представительница пресс-службы агентства.
Известно, что аппарат принадлежит Василу Такидзе - владельцу компании «Воздушные развлечения», который сдает летную технику в аренду. Официальная причина инцидента пока не установлена.
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