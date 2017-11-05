Сразу три лесных пожара произошли в Кахетии за минувшие сутки

05.11.2017 18:55 Сразу три лесных пожара были зафиксированы на территории Восточной Грузии за минувшие сутки. Последний вспыхнул несколько часов назад на Гомборском хребте в Кахетии, сообщает телеканал «Имеди». По данным телеканала, на одном из склонов горит сухая растительность. На какую именно площадь успел распространиться огонь, пока не известно. На месте мобилизованы сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Еще один пожар бушует в альпийской зоне на горе Кохта близ села Артана Телавского муниципалитета. Именно на горе Кохта в начале сентября произошел масштабный лесной пожар, на тушение которого потребовалось несколько дней. Теперь близ села Артана горят сухие листья и трава. Очаг пожара находится на крутом склоне, в труднодоступной для спецтехники зоне. В настоящее время, наряду с пожарными с огнем борются волонтеры. Местные жители опасаются, что в ближайшие часы огонь может перекинуться на лесной массив.



Почти сутки тушили пожар у села Патара-Чаилури в Сагареджойском муниципалитете Кахетии. Пожар, начавшийся близ лесного массива вечером 3 ноября, удалось полностью ликвидировать только сегодня утром. До сих пор не известна площадь сгоревшей территории. Не установлены и причины возникновения пожара, сообщает агентство «Новости-Грузия.



Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Особенно лесные пожары участились в августе. Самым крупным оказался пожар в села Даба Боржомского ущелья, который тушили шесть дней. Ситуацию осложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. Согласно официальным данным, за девять месяцев 2017 года в Грузии было зафиксировано более 13 тысяч пожаров - это на 52,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время пожаров с января по сентябрь в Грузии погибли 53 человека.















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