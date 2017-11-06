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Пожар на Гомборском хребте ликвидирован


06.11.2017   12:09
Пожар на Гомборском хребте ликвидирован. Об этом сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

По их информации, в результате пожара сгорела сухая трава.

В селе Артана ситуация без изменений. Пожар на горе Кохта локализован, однако пожарные-спасатели до сих пор продолжают работы по ликвидации.

Погасить пожар в альпийской зоне пытаются два дня. Огонь вспыхнул в сухой траве.






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