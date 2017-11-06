Пожар на Гомборском хребте ликвидирован

06.11.2017 12:09 Пожар на Гомборском хребте ликвидирован. Об этом сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их информации, в результате пожара сгорела сухая трава.



В селе Артана ситуация без изменений. Пожар на горе Кохта локализован, однако пожарные-спасатели до сих пор продолжают работы по ликвидации.



Погасить пожар в альпийской зоне пытаются два дня. Огонь вспыхнул в сухой траве.















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