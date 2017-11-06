Apple предупреждает о возможных проблемах с дисплеями телефонов iPhone X

06.11.2017 14:32 3 ноября на сайте компании Apple появилась справочная информация о новом экране iPhone X, работающем по технологии AMOLED. В ней утверждается, что в новом смартфоне может иногда наблюдаться эффект выгорания, но дисплей создан таким образом, чтобы сократить вероятность этого фактора. Об этом сообщает TJournal.



«При очень продолжительном использовании экраны OLED могут получать незначительные визуальные изменения. Это ожидаемое явление, которое может включать в себя „выгорание“ и „послесвечение“, когда на экране слегка виден остаток прошлого изображения даже после того, как появилось новое. Это может происходить в более экстремальных случаях, например, когда высококонтрастное изображение было показано продолжительное время», — говорится на сайте производителя.



Чтобы снизить выгорание, в компании рекомендуют поставить автоотключение дисплея на минимальный таймер (30 секунд неактивности), а при необходимости продолжительного отображения на экране статических изображений следует понижать яркость экрана.



Подобная проблема наблюдается у нового флагманского смартфона компании Google — Pixel 2 XL. AMOLED-экран устройства у многих пользователей начал выгорать всего после недели использования.



Напомним: 12 сентября компания Apple представила тройку новых смартфонов. Первые два аппарата — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — мало чем отличаются от прошлогодних iPhone 7. Внешне их можно отличить лишь по стеклянной задней панели. Главным анонсом на презентации стал премиальный iPhone X без рамок вокруг вытянутого дисплея, двойной основной камерой и функцией разблокировки по лицу пользователя.















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