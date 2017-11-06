Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Болнисском муниципалитете возник пожар


06.11.2017   14:53
На территории, прилегающей к селу Дарбази Болнисского муниципалитета, возник пожар. По имеющейся информации, огонь вспыхнул ночью.

На месте мобилизованы противопожарные бригады из Болниси, Марнеули и Рустави. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на ликвидации пожара работает группа пожарных-спасателей из 45 человек.

«Горят сухие листья и трава, из-за этого в лесу задымление, на лесной массив и деревья огонь не перекинулся», - сообщают в агентстве.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За два года в Грузию импортировано 138 299 автомобилей
Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем
Горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии нанет сезон с начала декабря
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха
Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики
Возвращение через 24 года…
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
TANAP намерен реализовать крупный гуманитарный проект
Дальнобойщики из Дагестана присоединятся к всероссийской забастовке
На востоке Грузии спустя два месяца снова возник лесной пожар
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна