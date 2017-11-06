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В Болнисском муниципалитете возник пожар
06.11.2017 14:53
На территории, прилегающей к селу Дарбази Болнисского муниципалитета, возник пожар. По имеющейся информации, огонь вспыхнул ночью.
На месте мобилизованы противопожарные бригады из Болниси, Марнеули и Рустави. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на ликвидации пожара работает группа пожарных-спасателей из 45 человек.
«Горят сухие листья и трава, из-за этого в лесу задымление, на лесной массив и деревья огонь не перекинулся», - сообщают в агентстве.
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