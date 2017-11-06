Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории

06.11.2017 19:59 Ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории. Об этом свидетельствует исследование Всемирной метеорологической организации (WMO), пишет The Guardian.



По мнению исследователей, это говорит о тенденции, которая может привести к глобальному потеплению. В исследовании говорится, что температура в первые девять месяцев этого года, вероятно, не превысила температурные показатели прошлого года, однако была гораздо выше, чем когда-либо до 2015 года.



«Последние три года были самыми жаркими в истории температурных рекордов. Это часть долгосрочной тенденции потепления. Мы стали свидетелями экстраординарной погоды, включая температуру выше 50 градусов тепла в Азии, рекордно-разрушительные ураганы на Карибских островах и в Атлантическом океане протяженностью до Ирландии, миллионы людей страдали от ливней и наводнений, а в Восточной Африке была засуха», — сказал генеральный секретарь организации Петтери Таалас.



Он добавил, что исследование подтверждает, что глобальное потепление не приостановилось, как казалось ученым в прошлом десятилетии.



Результаты исследований были представлены в Бонне на Международном саммите по защите планеты от климатических изменений.















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