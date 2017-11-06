384 человек стали жертвами ДТП в Грузии за 10 месяцев 2017 года

06.11.2017 20:49 Показатель смертности на дорогах в Грузии продолжает оставаться одним из самых высоких в европейских и центральноазиатских регионах. Средний показатель смертности на дорогах в странах Евросоюза в два раза ниже чем в Грузии.



В январе-сентябре 2017 года в Грузии в результате аварий погибло 384 человека. В прошлом году жертвами ДТП стал 581 человек, информирует «Новости-Грузия».



По данным Национального агентства статистики «Сакстат», больше всего жертв в результате ДТП было зафиксировано в 2008 году, еще до того, как было введено правило обязательного использования ремня безопасности. Тогда за год в авариях погибли 867 человек.















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