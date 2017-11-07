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В России продолжаются эвакуации из-за сообщений о бомбах


07.11.2017   19:50
Во вторник сразу в нескольких городах России прошли эвакуации после анонимных сообщений о минировании зданий. В Москве около полудня спасатели вывели почти две тысячи человек со стадиона "Олимпийский", сообщает РИА Новости.

В Пензе эвакуированы учащиеся нескольких школ и гимназий, а в Нижнем Новгороде приостановлены занятия в одном из филиалов местного университета правосудия.

В Омске, Сургуте и Нижневартовске некие анонимные сообщения поступили в десятки торговых центров, а также в несколько школ.

Звонки и письма об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Ни одна из угроз не подтвердилась. О задержании подозреваемых в телефонном терроризме пока не сообщалось.






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