В России продолжаются эвакуации из-за сообщений о бомбах

07.11.2017 19:50 Во вторник сразу в нескольких городах России прошли эвакуации после анонимных сообщений о минировании зданий. В Москве около полудня спасатели вывели почти две тысячи человек со стадиона "Олимпийский", сообщает РИА Новости.



В Пензе эвакуированы учащиеся нескольких школ и гимназий, а в Нижнем Новгороде приостановлены занятия в одном из филиалов местного университета правосудия.



В Омске, Сургуте и Нижневартовске некие анонимные сообщения поступили в десятки торговых центров, а также в несколько школ.



Звонки и письма об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Ни одна из угроз не подтвердилась. О задержании подозреваемых в телефонном терроризме пока не сообщалось.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

