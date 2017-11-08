В Москве горит здание Службы внешней разведки

08.11.2017 20:30 Источники ТАСС и Интерфакса сообщили о возгорании в комплексе административных зданий в Ясенево. По информации агентств, пожар произошел в здании на 38-м километре МКАД. По этому адресу располагается комплекс сооружений Службы внешней разведки (СВР).



Как сообщает Интерфакс, возгорание произошло в кабельном тоннеле на «военном объекте, находящемся в лесополосе». В коллекторе, возможно, находится ремонтная бригада. К месту подъехали не менее 15 пожарных автомобилей. Пожару присвоена вторая — повышенная категория сложности.



По информации ТАСС, здание пытаются полностью обесточить. Однако сделать это пока не удается. «Пожарные не могут приступить к тушению, так как напряжение в электросети еще не снято,— сообщил источник агентства.— Комплекс зданий проверяется на наличие в нем людей; идет эвакуация». По информации ТАСС, на место пожара выехал глава московского управления МЧС.



«Дана команда ограничить движение в районе 38-го км МКАД в столичном районе Ясенево из-за пожара»,— указывает источник ТАСС.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

