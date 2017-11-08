|
В Поти от сибирской язвы скончалась 28-летняя женщина
08.11.2017 21:58
В Поти зафиксирован случай сибирской язвы. От заболевания скончалась 28-летняя женщина. Заявление об этом сделала эпидемиолог региональной лаборатории Поти Министерства здравоохранения Мака Габуния.
«Предположительно, пациентка поздно обратилась в медицинское учреждение, и именно это стало причиной летального исхода. У пациентки отмечалась сильная головная боль, рвота, отечность в горле и сероватые налеты. Была оказана соответствующая медицинская помощь, женщину перевезли в Кутаисскую инфекционную больницу, однако, к сожалению, пациентку спасти не удалось», - отметила Мака Габуния.
По информации врача, причиной смерти молодой женщины, предположительно, стало запоздалое лечение и оснований для паники не существует.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна