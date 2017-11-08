В Поти от сибирской язвы скончалась 28-летняя женщина

08.11.2017 21:58 В Поти зафиксирован случай сибирской язвы. От заболевания скончалась 28-летняя женщина. Заявление об этом сделала эпидемиолог региональной лаборатории Поти Министерства здравоохранения Мака Габуния.



«Предположительно, пациентка поздно обратилась в медицинское учреждение, и именно это стало причиной летального исхода. У пациентки отмечалась сильная головная боль, рвота, отечность в горле и сероватые налеты. Была оказана соответствующая медицинская помощь, женщину перевезли в Кутаисскую инфекционную больницу, однако, к сожалению, пациентку спасти не удалось», - отметила Мака Габуния.



По информации врача, причиной смерти молодой женщины, предположительно, стало запоздалое лечение и оснований для паники не существует.

















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