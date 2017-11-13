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В Иране жертвами землетрясения стали более 140 человек


13.11.2017   12:11
В Иране в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье вечером, погибли не менее 211 человек, свыше полутора тысяч – ранены, сообщает иранское государственное телевидение.

Полноценные спасательные работы начались только с рассветом. Возможно, под завалами ещё остаются люди. Работу спасателей осложняют оползни, сообщает Би-би-си. В некоторых населенных пунктах отключена электроэнергия, нет связи. Это – малонаселенный район, в котором, по данным ООН, проживают около 19 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в воскресенье вечером в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака. Эпицентр землетрясения находился в ста километрах от иракского города Сулеймания. Подземные толчки ощущались также в иракских провинцияхЭрбиль, Халабджа и Дохук, где проживают преимущественно курды. Отголоски землетрясения почувствовали и жители Багада, передает Франс пресс. По данным иракских властей, погиб один человек, 50 пострадали.






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