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Для детей, больных неизлечимыми болезнями, построят новый хоспис
14.11.2017 15:36
Для развития сервисов долгосрочных паллиативной заботы о детях, между министерством здравоохранения, Чешским фондом развития и Тбилисским государственным медицинским университетом оформлен меморандум о взаимопонимании.
Проект предусматривает строительство центра паллиативной заботы высоких стандартов и его оснащение соответствующими ресурсами.
Паллиативная забота предусматривает многопрофильную заботу и психосоциальную поддержку тех пациентов, заболевания которых больше не поддаются лечению.
Детский хоспис открылся в Грузии в январе 2017 года.
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