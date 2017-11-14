Для детей, больных неизлечимыми болезнями, построят новый хоспис

14.11.2017 15:36 Для развития сервисов долгосрочных паллиативной заботы о детях, между министерством здравоохранения, Чешским фондом развития и Тбилисским государственным медицинским университетом оформлен меморандум о взаимопонимании.



Проект предусматривает строительство центра паллиативной заботы высоких стандартов и его оснащение соответствующими ресурсами.



Паллиативная забота предусматривает многопрофильную заботу и психосоциальную поддержку тех пациентов, заболевания которых больше не поддаются лечению.



Детский хоспис открылся в Грузии в январе 2017 года.















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