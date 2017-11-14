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За год население Грузии пострадало от финансовых пирамид на 100 млн лари - исследование


14.11.2017   21:27
Ущерб, нанесенный населению финансовыми пирамидами за последний один год, достиг 100 миллионов лари. Исследование о финансовых пирамидах провела неправительственная организация "Общество и банки".

Согласно исследованию, в течение одного года пострадали около 4 000 человек. В частности компания "Сакартвело" причинила ущерб 2 343 гражданам, и растратила 81 миллион лари.

Компания MFX Broker Georgia - 111 человек и 4,2 миллиона лари. Размер ущерба, причиненного компанией "Еврокредит" по неуточненной информации перевалил за 3 миллиона лари.

В исследовании также выявились признаки, характерные действующим в Грузии мошенническим компаниям. Это активный рекламный маркетинг, и ставка, выше рыночной ставки, скрытая/сложная бизнес модель, небольшой членский взнос, и привлекательный шанс обогащения.

Исходя из исследования, организация разработала определенные рекомендации. Это: разработка законодательной рамки и криминализация пирамидного бизнеса, активное информирование населения об опасностях, связанных с инвестиционной деятельностью. Выявление и надзор за рискованными компаниями, постоянный мониторинг рынка и своевременное выявление мошеннических методов в деятельности компаний.

По делу финансовой компании "Сакартвело" по обвинению в мошенничестве задержаны Мераб Перадзе и Тамаз Лобжанидзе, суд освободил под залог обвиняемую Тамар Метрвели.

У финансовой компании около 2 700 истцов. Спорная сумма достигает 30 миллионов долларов.







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