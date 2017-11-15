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В Иерусалиме строят 12-туннельное подземное кладбище


15.11.2017   15:56
В Иерусалиме реализуется проект по строительству первого за последние несколько тысяч лет подземного кладбища в Израиле.

Призванный решить проблему нехватки земли под захоронения этот проект стоимостью 50 миллионов долларов вышел в финал конкурса Международной ассоциации туннелей и подземного пространства ITA-AITES, сообщает Times of Israel.

Новый некрополь разместят под самым крупным кладбищем столицы Гар а-Менухот в районе Гиват-Шауль на западной окраине города, где уже насчитывается более 150 тысяч захоронений.

Строительство 12-туннельного подземного комплексаглубиной 50 метров с лифтами, централизованной системой кондиционирования и мягким освещением планируют полностью завершить в течение 10 лет. Здесь разместится 22 тысячи могил. Некоторые места уже зарезервированы.

По словам раввинов, никаких моральных и религиозных нарушений в строительстве такого кладбища нет. Ведь похожие места захоронений уже существовали на земле 1,5-2 тысячи лет назад.






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