|
В Иерусалиме строят 12-туннельное подземное кладбище
15.11.2017 15:56
В Иерусалиме реализуется проект по строительству первого за последние несколько тысяч лет подземного кладбища в Израиле.
Призванный решить проблему нехватки земли под захоронения этот проект стоимостью 50 миллионов долларов вышел в финал конкурса Международной ассоциации туннелей и подземного пространства ITA-AITES, сообщает Times of Israel.
Новый некрополь разместят под самым крупным кладбищем столицы Гар а-Менухот в районе Гиват-Шауль на западной окраине города, где уже насчитывается более 150 тысяч захоронений.
Строительство 12-туннельного подземного комплексаглубиной 50 метров с лифтами, централизованной системой кондиционирования и мягким освещением планируют полностью завершить в течение 10 лет. Здесь разместится 22 тысячи могил. Некоторые места уже зарезервированы.
По словам раввинов, никаких моральных и религиозных нарушений в строительстве такого кладбища нет. Ведь похожие места захоронений уже существовали на земле 1,5-2 тысячи лет назад.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна