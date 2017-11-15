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В Тбилиси поймали волка
15.11.2017 19:22
В Тбилиси, на улице Макашвили, был обнаружен волк. Как заявляют в Агентстве по мониторингу животных мэрии Тбилиси, соответствующее сообщение к ним поступило сегодня.
«Согласно сообщению, поступившему вчера в ночные часы в Агентство по мониторингу животных тбилисской мэрии, на улице Макашвили населением был замечен волк. Группа оперативного реагирования незамедлительно отправилась на место происшествия и посредством специального ружья, стреляющего шприцами, волк был усыплен и пойман», - заявили в агентстве.
По их же информации, в настоящее время волк находится в муниципальном убежище, где ему была проведены соответствующие исследования и антирабическая вакцинация.
«Волк сегодня же будет отпущен в соответствующий естественный ареал», - сообщили «IPN» в агентстве.
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