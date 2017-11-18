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Гражданин России погиб в ДТП в Грузии
18.11.2017 18:52
Гражданин России погиб в результате ДТП у села Лапанкури в Восточной Грузии, сообщает телеканал "Имеди".
Согласно информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за ограждение и упала в обрыв. Сразу после падения произошел взрыв.
Жертвой аварии стал водитель. В машине также находился еще один пассажир, которому удалось выжить.
Бригада «скорой помощи» доставила его в реферальную больницу города Телави. После осмотра врачи выписали его из больницы.
В МВД Грузии в связи с произошедшим начали следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.
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