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Гражданин России погиб в ДТП в Грузии


18.11.2017   18:52
Гражданин России погиб в результате ДТП у села Лапанкури в Восточной Грузии, сообщает телеканал "Имеди".

Согласно информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за ограждение и упала в обрыв. Сразу после падения произошел взрыв.

Жертвой аварии стал водитель. В машине также находился еще один пассажир, которому удалось выжить.

Бригада «скорой помощи» доставила его в реферальную больницу города Телави. После осмотра врачи выписали его из больницы.

В МВД Грузии в связи с произошедшим начали следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.






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