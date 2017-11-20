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В Нидерландах состоялась презентация «Georgia Welcomes You»
20.11.2017 12:31
В Нидерландах, в новом здании посольства Грузии состоялась презентация "Georgia Welcomes You" для представителей туристических агентств и СМИ.
Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
О туристическом потенциале Грузии голландских туроператоров проинформировал представитель Национальной администрации туризма Минэкономики Торнике Зиракишвили. Начальник конвенционного и выставочного бюро устроил презентацию о туристической стратегии Грузии.
После презентации 6- миллионный турист Грузии в 2016 году, Джеспер Блек рассказал гостям о путешествии, и сюрпризе в Грузии.
На встрече в Гааге посол Грузии в Нидерландах Константин Сургуладзе говорил о роли туризма для Грузии.
На мероприятии разыграли приз, установленный авиалинией Грузии - два авиабилета в Грузию, которые выиграли Майелин де Лара и Кейт Белами. У гостей была возможность отведать грузинское вино и традиционные блюда.
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