В Нидерландах состоялась презентация «Georgia Welcomes You»

20.11.2017 12:31 В Нидерландах, в новом здании посольства Грузии состоялась презентация "Georgia Welcomes You" для представителей туристических агентств и СМИ.



Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



О туристическом потенциале Грузии голландских туроператоров проинформировал представитель Национальной администрации туризма Минэкономики Торнике Зиракишвили. Начальник конвенционного и выставочного бюро устроил презентацию о туристической стратегии Грузии.



После презентации 6- миллионный турист Грузии в 2016 году, Джеспер Блек рассказал гостям о путешествии, и сюрпризе в Грузии.



На встрече в Гааге посол Грузии в Нидерландах Константин Сургуладзе говорил о роли туризма для Грузии.



На мероприятии разыграли приз, установленный авиалинией Грузии - два авиабилета в Грузию, которые выиграли Майелин де Лара и Кейт Белами. У гостей была возможность отведать грузинское вино и традиционные блюда.

















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