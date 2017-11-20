В Кутаиси началась подготовка к строительству Технологического университета

20.11.2017 14:48 В Кутаиси, на территории, где должен быть построен Технологический университет, началась подготовка к строительным работам.



Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на заявление руководителя проектов «Карту груп» Вахтанга Цагарели, к этому времени на территории стройки роют котлован.



«Очень большой котлован. После этого начнется строительство. Больше гектара занимает только та площадь, на которой будет построено здание», — отметил Цагарели.



По его словам, строительство Технологиечского университета будет завершено в 2019 году. Для нового университета будет построен комплекс на площади 140 гектаров. Бюджет проекта вместе с Технологическим центром, который будет построен в Тбилиси, составит 1 миллиард евро и его полностью финансирует фонд «Карту», который принадлежит миллиардеру Бидзине Иванишвили – основателю правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».















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