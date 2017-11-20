|
В Кутаиси началась подготовка к строительству Технологического университета
20.11.2017 14:48
В Кутаиси, на территории, где должен быть построен Технологический университет, началась подготовка к строительным работам.
Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на заявление руководителя проектов «Карту груп» Вахтанга Цагарели, к этому времени на территории стройки роют котлован.
«Очень большой котлован. После этого начнется строительство. Больше гектара занимает только та площадь, на которой будет построено здание», — отметил Цагарели.
По его словам, строительство Технологиечского университета будет завершено в 2019 году. Для нового университета будет построен комплекс на площади 140 гектаров. Бюджет проекта вместе с Технологическим центром, который будет построен в Тбилиси, составит 1 миллиард евро и его полностью финансирует фонд «Карту», который принадлежит миллиардеру Бидзине Иванишвили – основателю правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна