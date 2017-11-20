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Грузинского подростка ранили во дворе полицейского участка в Турции
20.11.2017 20:05
В турецком городе Конья ранен 14-летний подросток из Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
По данным турецких СМИ, инцидент начался в местном полицейском участке, где две семьи устроили спор, обвиняя друг друга в поджогах домов. Спор перерос в драку во дворе полицейского участка.
Во время драки один из ее участников – 13-летний подросток, выстрелил из незарегистрированного пистолета.
В результате ранения в ногу и в живот получил его сверстник из Грузии. Кроме того, в результате стрельбы была ранена в плечо тетя грузинского подростка.
Виновник стрельбы пытался скрыться с места происшествия, однако уже через несколько минут был задержан полицией. Пострадавшие переведены в больницу. По факту начато следствие.
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