Тело 24-летней девушки нашли в Батуми

20.11.2017 22:22 Тело 24-летней девушки обнаружили в ее квартире в одном из жилы домов в поселке Барцхана в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.



Девушку нашли мертвой соседи, после чего вызвали сотрудников полиции и бригаду "скорой помощи". По данным МВД, следов насилия на теле не обнаружено.



Обстоятельства смерти установит судебно-медицинская экспертиза.



Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.















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